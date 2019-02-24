Украинский пловец Романчук завоевал золото на турнире в Бельгии

Новости спорта: Украинец показал лучший результат на престижном турнире в Бельгии.

Украинский пловец Михаил Романчук стал первым на международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, которые проходили в бельгийском Антверпене.

Украинцу не было равных на 400 метрах вольным стилем. Романчук лидировал по ходу всей дистанции и показал результат 3:49.05.

Еще один украинец Сергей Фролов стал третьим, упустив вторую строчку за 100 метров до финиша.

В прошлом году Романчук стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинец попутно установил новый рекорд соревнований