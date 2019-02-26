Одинцов и Чхапелия определят нового чемпиона мира

Новости спорта: На WWFC 14 Одинцову снова выпал шанс побороться за титул чемпиона мира по версии WWFC

24 марта 2018 года в одном из главных поединков WWFC 10 Одинцов вышел в гексагон против действующего обладателя титула в полулегком весе (до 66 кг) Хасана Асхабова. На этот раз навязать сопернику излюбленный игровой стиль у Михаила не вышло, хотя и просто чемпиону не было. В итоге упорное противостояние было завершено в четвёртой пятиминутке, после эффектного удушающего приёма «гильотиной» в исполнении Асхабова.

На турнире WWFC 14 Михаилу Одинцову снова выпал шанс побороться за титул чемпиона мира по версии WWFC, но уже в легком весе (до 70 кг). Оппозицию белорусу составит Паата Чхапелия из Грузии.

33-летний грузин начал карьеру в профи в конце 2014-го и за три года выступлений провёл 9 поединков, в которых одержал семь побед при двух поражениях. А благодаря бою против поляка Аркадиуша Вроблевски в декабре 2016-го стал знаменитостью интернета. В одном из обычных боевых эпизодов Вроблевски после промаха в атаке вывихнул плечо, и Паата сразу пришёл пострадавшему на помощь, вправив сустав обратно. Поляк смог продолжить поединок, и вскоре Чапелия отправил его в нокаут.

После поражения на турнире ACB 75 в Германии, дела у Пааты пошли не лучшим образом — в трёх последующих боях он записал в актив только одну победу. Однако, перспектива завоевать престижный титул и агрессивный стиль грузинского бойца не сулят Одинцову лёгкой прогулки.

К предстоящему поединку Михаил подходит с рекордом из 12 побед (4 нокаутами, 3 приёмами, 5 по очкам) и 2 поражений. Рекорд Чапелии: 8 побед (3 нокаутами, 3 приёмами, 2 по очкам) и 4 поражения.