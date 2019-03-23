Определился первый финалист чемпионата УХЛ

Новости спорта: В финале плей-офф УХЛ "Донбасс" сыграет с победителем пары "Кременчуг" - "Днепр".

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" победил на своей площадке "Белый Барс" 8:1 и выиграл серию 4:1.

На своей площадке в Дружковке "Донбасс" снял все вопросы в первых двух периодах, забросив семь шайб. Окончательный счет матча - 8:1 в пользу хозяев. В составе "Донбасса" по две шайбы забросили Коренчук, Лялька и Никифоров.

"Донбасс" выиграл серию 4:1. В финале "Донбасс" сыграет с победителем пары "Кременчуг" - "Днепр". Счет в этой серии 3:2 в пользу "Кременчуга".