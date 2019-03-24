Сегодня завершится Кубок мира по биатлону 2018/19: где и когда смотреть масс-старты

Новости спорта: Сегодня, 24 марта, пройдут масс-старты у женщин и мужчин - последние гонки сезона 2018/19 Кубка мира по биатлону.

Женская гонка с массовым стартом на 12,5 км, которая начнется в 14.45 по киевскому времени, пройдет без украинского представительства.

В 17.30 на старт мужского 15-километрового масс-старта с четырмя огневыми рубежами выйдут 30 биатлонистов, среди которых под 18-м номером будет стартовать чемпион мира украинец Дмитрий Пидручный.

Биатлон. Вирер выиграла малый "Хрустальный глобус" в зачете гонок преследования

Обладателем Большого хрустального глобуса этого сезона стал норвежец Йоханнес Бё, который досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. У женщин лидирует Доротея Вирер. Итальянка сегодня может сделать решающий шаг к завоеванию Большого хрустального глобуса.