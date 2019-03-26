Сборная Швейцарии в седьмой раз выиграла чемпионат мира по керлингу

Новости спорта: В финальном поединке швейцарские девушки обыграли соперниц из Швеции.

Женская сборная Швейцарии победила национальную команду Швеции в дополнительном энде со счетом – 8:7 и завоевала золото чемпионата мира по керлингу. Турнир прошел в датском Силькеборге.

Сборную Швейцарии представляли Сильвана Тиринцони (скип), Алина Паетц, Эстер Нойеншвандер, Малани Барбезат и Мариса Винкельхаусен.

Ранее в матче за бронзу сборная Южной Кореи обыграла команду Японии со счетом – 7:5.

Сборная Швейцарии в седьмой раз выиграла ЧМ. Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Канады – 17 золотых медалей.