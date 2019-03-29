Футзал. Продэксим обыграл Титан на пути в финал Кубка Украины

Новости спорта: Херсонский "Продэксим" стал вторым финалистом Кубка Украины по футзалу сезона-2018/19.

В полуфинале "Финала четырех" в Ивано-Франковске "Продэксим" оставил за бортом турнира "Титан" (Покровское) - 4:2.

Успех победителям принеслы голы Евгения Ланко (2-я минута), Рониньо (13, 24) и Игоря Корсуна (31, с пенальти). В составе "Титана" отличились Павел Пичкуров (34) и Вячеслав Кожемяка (19).

В финале Кубка Украины по футзалу, который состоится 30 марта, "Продэксим" встретится с "Ураганом".

Как сообщалось ранее, в другом полуфинале команда из Ивано-Франковска "Ураган" со счетом 7:0 уверенно обыграла клуб "Food Centre-СумГУ" из города Сумы.