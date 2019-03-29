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Футзал. Продэксим обыграл Титан на пути в финал Кубка Украины

Футзал. Продэксим обыграл Титан на пути в финал Кубка Украины
21:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Херсонский "Продэксим" стал вторым финалистом Кубка Украины по футзалу сезона-2018/19.

В полуфинале "Финала четырех" в Ивано-Франковске "Продэксим" оставил за бортом турнира "Титан" (Покровское) - 4:2.

Успех победителям принеслы голы Евгения Ланко (2-я минута), Рониньо (13, 24) и Игоря Корсуна (31, с пенальти). В составе "Титана" отличились Павел Пичкуров (34) и Вячеслав Кожемяка (19).

Футзал. Ураган стал первым финалистом Кубка Украины-2019

В финале Кубка Украины по футзалу, который состоится 30 марта, "Продэксим" встретится с "Ураганом".

Как сообщалось ранее, в другом полуфинале команда из Ивано-Франковска "Ураган" со счетом 7:0 уверенно обыграла клуб "Food Centre-СумГУ" из города Сумы.

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Футзал, Новости футзала, Кубок Украины по футзалу, МФК Продэксим.
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