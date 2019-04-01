Верняев показал суровые будни украинских гимнастов (Видео)

Новости спорта: Наглядная пословица "любишь кататься - люби и саночки возить".

Олимпийский чемпион Рио по спортивной гимнастике Олег Верняев показал, как проходит понедельник на олимпийской базе в Конча-Заспе у сборной Украины.

Накануне в Киеве завершился международный турнир по спортивной гимнастике, где выступали наши команды. На следующий день после "праздника спорта" гимнасты вынуждены были обратно устанавливать снаряды на своей олимпийской базе.

В комментарии к видео Верняев отметил, что 6 апреля команда отправляется на чемпионат Европы в Польшу, но вместо отработки программы гимнасты вынуждены устанавливать снаряды.