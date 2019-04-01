Верняев показал суровые будни украинских гимнастов (Видео)

Олимпийский чемпион Рио по спортивной гимнастике Олег Верняев показал, как проходит понедельник на олимпийской базе в Конча-Заспе у сборной Украины.
Накануне в Киеве завершился международный турнир по спортивной гимнастике, где выступали наши команды. На следующий день после "праздника спорта" гимнасты вынуждены были обратно устанавливать снаряды на своей олимпийской базе.
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Вот такой у нас понедельник 6 апреля у команды отлёт на Чемпионат Европы, а мы устанавливаем снаряды обратно
В комментарии к видео Верняев отметил, что 6 апреля команда отправляется на чемпионат Европы в Польшу, но вместо отработки программы гимнасты вынуждены устанавливать снаряды.