Сборная Украины по художественной гимнастике выиграла 3 медали во Франции

Новости спорта: Украинкам покорились 2 золота и бронза.

На четвертом этапе Гран-при во Франции сборная Украины по художественной гимнастике добыла три награды, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Две награды — золотые. Их выиграли в групповом разряде в упражнениях с 5 мячами, а также 3 обручами и 2 парами булав.

Влада Никольченко добыла бронзу в упражнениях с обручем. Гимнастка с 2018 года выступает в категории мастеров спорта (сеньоры).

На чемпионате Европы в Испании Никольченко заняла 11-е место, а на чемпионате мира в Болгарии стала четвертой. Также она выиграла Финал Гран-при и стала абсолютной чемпионкой Украины.