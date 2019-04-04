Украинец стал чемпионом мира по сноубордингу

Сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира по сноубордингу в дисциплине параллельный слалом. Соревнования проходили в Роґли (Словения).
Украинец выступал и на чемпионате мира в 2017 году. Тогда в дисциплине слалом Михаил финишировал 11-м, а в 2018 году - восьмым.
ФАНТАСТИКА!
Сноубордист Михайло Харук - чемпіон світу серед юніорів!!!
Золото юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі, в дисципліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук
Вітаємо тренерів та батьків із високим результатом вихованця та сина! pic.twitter.com/hZ29SbdPOd
— НОК України (@OlympicUA) 3 апреля 2019 г.
Напомним, что только 6 февраля 2019 Украина получила первую награду в сноубординге. 28-летняя Аннамари Данча стала "серебряной" призером в дисциплине параллельный слалом.