Украинец стал чемпионом мира по сноубордингу

Новости спорта: Уроженец Ивано-Франковска стал первым украинцем, которому покорилось подобное достижение

Сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира по сноубордингу в дисциплине параллельный слалом. Соревнования проходили в Роґли (Словения).

Украинец выступал и на чемпионате мира в 2017 году. Тогда в дисциплине слалом Михаил финишировал 11-м, а в 2018 году - восьмым.

ФАНТАСТИКА!

Сноубордист Михайло Харук - чемпіон світу серед юніорів!!!

Золото юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі, в дисципліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук Вітаємо тренерів та батьків із високим результатом вихованця та сина! pic.twitter.com/hZ29SbdPOd — НОК України (@OlympicUA) 3 апреля 2019 г.

Напомним, что только 6 февраля 2019 Украина получила первую награду в сноубординге. 28-летняя Аннамари Данча стала "серебряной" призером в дисциплине параллельный слалом.