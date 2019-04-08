Украинские легкоатлеты Михайлова и Романенко победили на киевском полумарафоне

Новости спорта: Украинские легкоатлеты Михайлова и Романенко выиграли чемпионат АБАФ.

Украинские легкоатлеты Дарья Михайлова и Роман Романенко стали победителями чемпионата АБАФ, который состоялся в рамках Международного киевского полумарафона 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

У женщин победу одержала Дарья Михайлова с результатом 1:11:49, что стало обновлением ее личного результата на полумарафоне, а у мужчин победил Роман Романенко — 1:04:35. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Чемпионат Балканских Стран по легкой атлетике под эгидой Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (АБАФ) состоялся в Украине впервые. Лишь год назад Украина вошла в ее состав. На сегодня АБАФ насчитывает 20 стран-членов и является одной из крупнейших и наиболее уважаемых ассоциаций внутри Европейской легкой атлетики.

Также в рамках киевского полумарафона традиционно проходил “Фандрайзинг марафон. Весна”. Его цель – сбор средств на поддержку проектов 14-ти благотворительных фондов на платформе Украинской биржи благотворительности. Сбор средств продлится до 12 апреля включительно.

Забег 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon открыл серию мероприятий Run Running Ukraine League 2019, объединящих шесть беговых соревнований в пяти городах Украины. Следующее мероприятие состоится 26 мая в Днепре.