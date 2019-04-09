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Десять украинских гимнастов выступят на чемпионате Европы в Польше

Десять украинских гимнастов выступят на чемпионате Европы в Польше
16:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В польском городе Щецин в среду, 10 апреля, начинаются чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Заявка чемпионата насчитывает 275 спортсменов из 38 стран Старого Света. Среди них 10 представителей Украины: 6 юношей и 4 девушки, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

Отметим, в этом старте не выступит олимпийский чемпион Олег Верняев, который зимой перенес две операции на ногах.

Соревнования продлятся до 14 апреля.

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Состав сборной Украины:

мужчины - Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Владислав Грико, Максим Василенко, Владислав Гриневич, Игорь Радивилов;

женщины - Диана Варинська, Валерия Осипова, Ангелина Радивилова, Анастасия Бачинская.

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Спортивная гимнастика, Сборная Украины по спортивной гимнастике.
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