Десять украинских гимнастов выступят на чемпионате Европы в Польше

Заявка чемпионата насчитывает 275 спортсменов из 38 стран Старого Света. Среди них 10 представителей Украины: 6 юношей и 4 девушки, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
Отметим, в этом старте не выступит олимпийский чемпион Олег Верняев, который зимой перенес две операции на ногах.
Соревнования продлятся до 14 апреля.
Состав сборной Украины:
мужчины - Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Владислав Грико, Максим Василенко, Владислав Гриневич, Игорь Радивилов;
женщины - Диана Варинська, Валерия Осипова, Ангелина Радивилова, Анастасия Бачинская.