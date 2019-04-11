Ливач принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по борьбе

Новости спорта: Украина завоевала первое "золото" на чемпионате Европы-2019 по спортивной борьбе

На чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния) первый комплект наград разыграли представительницы женской борьбы.

На высшую ступень пьедестала континентального первенства поднялась львовянка Оксана Ливач.

Ливач выиграла "золото" в весовой категории до 50 кг, поборов в финале Миглену Селишку из Болгарии (6:4).

Напомним, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019 по вольной борьбе стали украинцы Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).

Отметим, что в прошлом году Оксана Ливач стала бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).