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Ливач принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по борьбе

Ливач принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по борьбе
19:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook НОК Украины

Новости спорта: Украина завоевала первое "золото" на чемпионате Европы-2019 по спортивной борьбе

На чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния) первый комплект наград разыграли представительницы женской борьбы.

На высшую ступень пьедестала континентального первенства поднялась львовянка Оксана Ливач.

Ливач выиграла "золото" в весовой категории до 50 кг, поборов в финале Миглену Селишку из Болгарии (6:4).

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Напомним, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019 по вольной борьбе стали украинцы Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).

Отметим, что в прошлом году Оксана Ливач стала бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).

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Борьба, Оксана Ливач, Спортивная борьба.
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