Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Новости спорта: На чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния) заключительные комплекты наград разыграли представительницы женской борьбы.

Четвертое "золото" континентального первенства-2019 в составе сборной Украины завоевала Алина Стадник-Махиня.

В финале весовой категории до 72 кг Стадник-Махиня одержала уверенную победу над Анной Кармен Шелль из Германии - 6:0.

Более того, сборная Украины выиграл общекомандный медальный зачет на ЧЕ.

Серебряными призерами во второй день финалов чемпионата Европы стали Лилия Горишная (53 кг), которая проиграла схватку за "золото" Стальвире Оршуш из России (3:13) и Татьяна Кит (57 кг) - после решающего противостояния с Эмес Барке из Венгрии (2:4).

Напомним, ранее титулы чемпионок Европы завоевали украинки Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (55 кг) и Алла Черкасова (68 кг).

Ране украинцы Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по вольной борьбе.