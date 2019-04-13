Беленюк сразится за золото чемпионата Европы (Видео)

Серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк вышел в финал чемпионата Европы по борьбе. Украинский борец греко-римского стиля не знал равных в трех поединках континентального первенства.
В стартовой схватке Беленюк победил Иоанна Гуклека из Хорватии - 6:1
В четвертьфинале Жан одолел венгра Эрика Сильвашши - 3:1
В полуфинале украинец разобрался с литовцем Ейвидасом Станкевичюсом - 5:1.
Отметим, что в финале Жан Беленюк сразится против азербайджанца Ислама Аббасова. Трансляция финалов пройдет на канале Xsport с 18 до 21 по Киеву.
Напомним, Беленюк - двукратный чемпион Европы (2014, 2016).