Беленюк сразится за золото чемпионата Европы (Видео)

Новости спорта: Украинский борец Жан Беленюк вышел в финал континентального первенства.

Серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк вышел в финал чемпионата Европы по борьбе. Украинский борец греко-римского стиля не знал равных в трех поединках континентального первенства.

В стартовой схватке Беленюк победил Иоанна Гуклека из Хорватии - 6:1

В четвертьфинале Жан одолел венгра Эрика Сильвашши - 3:1

В полуфинале украинец разобрался с литовцем Ейвидасом Станкевичюсом - 5:1.

Отметим, что в финале Жан Беленюк сразится против азербайджанца Ислама Аббасова. Трансляция финалов пройдет на канале Xsport с 18 до 21 по Киеву.

Напомним, Беленюк - двукратный чемпион Европы (2014, 2016).