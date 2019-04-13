Украинка Лысенко завоевала серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике

Новости спорта: В Батуми в активе сборной Украины уже 8 медалей.

Украинка Анастасия Лысенко стала вице-чемпионкой Европы-2019 по тяжелой атлетике. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Батуми (Грузия). Об этом сообщает XSport.

23-летняя спортсменка в весовой категории свыше 87 кг показала результат 268 кг в сумме двоеборья (рывок 120 кг + толчок 148 кг), выиграв серебряные медали в рывке, толчке и сумме двоеборья.

Напомним, ранее на ЧЕ по тяжелой атлетике три золотые медали сборной Украины принес Дмитрий Чумак. Также по одной бронзовой медали выиграли Константин Рева и Кирилл Пирогов.