Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Стали известны подробности травмы Ломаченко
Стали известны подробности травмы Ломаченко
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Макгрегор зовет Ломаченко в ММА

Макгрегор зовет Ломаченко в ММА
15:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Конор Макгрегор пригласил чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко в ММА.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и один из самых популярных бойцов в истории смешанных единоборств Конор Макгрегор пригласил чемпиона мира по боксу в лёгком весе Василия Ломаченко попробовать силы в MMA.

"Лома, теперь на очереди ММА. У нас в UFC в твоём весе есть чемпион Олимпиады. Этот бой будет для твоего дебюта. Это будет похоже на то, как я дебютировал в боксе, сразившись с чемпионом мира и участником Олимпиады", — написал ирландец на своей странице в "Твиттере".

Макгрегор еще будет драться в октагоне

Очевидно, что потенциального соперника для Ломаченко Макгрегор видит в чемпионе UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо, который завоёвывал олимпийское золото на Играх в Пекине в 2008 году. К слову, именно в Пекине первое олимпийское золото в карьере завоевал и Василий Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости бокса, Василий Ломаченко, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деревянченко - Кулкай: события боя
02 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
03 Деревянченко решением судей победил Кулкая
04 Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)
05 Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь