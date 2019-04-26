Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020

Новости спорта: Пока все лицензии добыты представителями пулевой стрельбы.

Олимпийский чемпион 2008 года в пулевой стрельбе Александр Петрив завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

Петрив занял шестое место в скорострельной стрельбе из пистолета с 25 метров на четвертом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине, тем самым став обладателем лицензии.

Лицензия Петрива стала третьей для Украины в пулевой стрельбе на Игры-2020. До этого на чемпионате мира в прошлом году лицензии завоевали Павел Коростылев и Елена Костевич.

Отметим, что Петрив становился чемпионом Олимпиады-2008 именно в стрельбе из скорострельного пистолета.