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Легендарный снукерист назвал фаворита чемпионата мира

Легендарный снукерист назвал фаворита чемпионата мира
08:50 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Стивен Хендри считает, что больше всего шансов выиграть турнир у Нила Робертсона.

Семикратный чемпион мира по снукеру шотландец Стивен Хендри назвал австралийца Нила Робертсона главным фаворитом чемпионата мира 2019 года в Шеффилде.

"В начале второй недели чемпионата мира можно назвать только одного человека, который выглядит потенциальным чемпионом. Это Нил Робертсон. Кажется, он вновь обрел ауру чемпиона. Я не вижу, чтобы у кого-то другого на чемпионате мира было такое же превосходство над соперниками и уверенность в себе. Кажется, Нил вообще не сомневается в том, что делает", – приводит слова Хендри Metro.

Нил Робертсон был чемпионом мира 2010 года. Сейчас же он вышел в полуфинал, обыграв англичанина Шона Мерфи со счетом – 13:6. Чемпионат мира завершится 6 мая.

Ранее мы писали, что главной сенсацией первого круга чемпионата мира по снукеру стал проигрыш Ронни О’Салливана любителю Джеймсу Кэхиллу.

Напомним, что в марте этого года пятикратный чемпион мира Ронни О’Салливан стал первом игроком сделавшим 1000 сенчури. Кроме того, он первый игрок в истории снукера, заработавший 10 млн фунтов призовыми.

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Снукер, Новости снукера, Стивен Хендри, Нил Робертсон.
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