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Среда, 01.05.2019
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Леснар больше не будет выступать в ММА

Леснар больше не будет выступать в ММА
10:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Брок Леснар отказался от участия в поединках ММА.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил всем поклонникам промоушена о том, что известный в прошлом рестлер Брок Леснар отказался от участия в поединках ММА.

"Брок Леснар сказал мне, что больше не хочет драться. Он уходит в отставку. Именно поэтому начата работа над реваншем между чемпионом UFC в тяжелом весе Даниэлем Кормье и бывшим обладателем титула Стипе Миочичем", - сообщил Уайт.

Реванш Кормье и Миочича может пройти 17 августа в Анахайме.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пройдет новый турнир ММА-промоушена.

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MMA, UFC, Новости ММА, Брок Леснар, Новости UFC, Дэйна Уайт.
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