Леснар больше не будет выступать в ММА

Новости спорта: Брок Леснар отказался от участия в поединках ММА.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил всем поклонникам промоушена о том, что известный в прошлом рестлер Брок Леснар отказался от участия в поединках ММА.

"Брок Леснар сказал мне, что больше не хочет драться. Он уходит в отставку. Именно поэтому начата работа над реваншем между чемпионом UFC в тяжелом весе Даниэлем Кормье и бывшим обладателем титула Стипе Миочичем", - сообщил Уайт.

Реванш Кормье и Миочича может пройти 17 августа в Анахайме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пройдет новый турнир ММА-промоушена.