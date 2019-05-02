Призер Олимпийских игр госпитализирован при попытке побить мировой рекорд

Новости спорта: Французский фристайлист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи-2014 Кевин Роллан был госпитализирован в одну из клиник Гренобля после попытки установить новый мировой рекорд по квотерпайпу.

Сообщается, что 29-летний спортсмен находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Агентство Olivia Payerne, сотрудничающее с Кевином, подтвердило факт его госпитализации, однако не стало раскрывать никаких деталей:

"Лыжник Кевин Роллан стал жертвой падения 30 апреля в Ла-Плане. В настоящее время он госпитализирован. Семья Кевина просит, чтобы на данный момент с его окружением не связывались".

По информации Le Dauphine Libere, фристайлист поступил в клинику с несколькими переломами, в том числе тазовых костей.