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Биатлон. Состав сборной Украины для подготовки к сезону-2019/20

Биатлон. Состав сборной Украины для подготовки к сезону-2019/20
17:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Федерацией биатлона утвердило состав национальной сборной для подготовки к новому сезону.

К основной команде женской сборной Украины на сезон-2019/20, в которую вошли Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Ольга Абрамова, Дарья Блашко и Анна Кривонос, присоединилась и Елена Пидгрушная после прохождения курса лечения миокардита. Об этом сообщает XSPORT.

Основная мужская сборная Украины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Виталий Труш) будет работать под руководством Юрая Санитры.

 В биатлонную сборную “Б” вошли 5 мужчин и 5 женщин:

мужчины - Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Владислав Кошовец, Сергей Телень, Юрий Сытник;

женщины - Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Анна Коваленко, Оксана Сигети.

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Тренерский штаб: Роман Прима (мужчины), Николай Паниткин (женщины).

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Биатлон, Новости биатлона, Кубок мира по биатлону 2019/20.
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