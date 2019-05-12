Нейт Диас впервые проведет бой после поражения от Макгрегора

Новости спорта: Нэйт Диас 17 августа на турнире UFC 241 в Анахайме проведет бой с Энтони Петтисом.

Президент UFC Дэна Уайт сообщил о поединке между Нэйтом Диасом и Энтони Петтисом.

Встреча состоится 17 августа на турнире UFC 241, который пройдет в Анахайме (Калифорния, США). Главным событием вечера станет реванш в тяжелом весе между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем.

Отметим, что бой Диаса и Петтиса пройдет в полусреднем весе. Для Диаса это будет первый поединок с августа 2016 года, когда он уступил Конору Макгрегору.

Петтис в последнем поединке, в марте 2019 года нокаутировал Стивена Томпсона.