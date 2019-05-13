Скачать
Понедельник, 13.05.2019
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Авария Невилля и другие события двух дней Ралли в Чили (Фото)
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Гандбол. Тренер ЗТР в конце сезона покинет команду

Гандбол. Тренер ЗТР в конце сезона покинет команду
11:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Запорожцам придется искать нового наставника.

Главный тренер гандбольного клуба ЗТР (Запорожье) Виталий Нат в конце сезона покинет команду, о чем он сообщил на пресс-конференции после поражения от Мотора (25:31).

«В следующем сезоне я покину пост главного тренера ЗТР. Я заключил трехлетний контракт с польским клубом Хробры Глогув. Поступило предложение, от которого я не мог отказаться. Руководство, игроки уже знают об этом», — цитирует Ната Xsport.ua.

«Хочется напоследок хлопнуть дверью: выиграть хотя бы Кубок страны. Сделаю все, что зависит от меня как от тренера. Кто станет новым главным тренером ЗТР, я не знаю».

Виталий Нат работал с командой с 2014 года, четыре раза с тех пор выигрывая серебряные медали чемпионата Украины по гандболу.

Финал четырех Кубка Украины состоится в Запорожье и пройдет 25 и 26 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гандбол, Новости гандбола, ЗТР, Виталий Нат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
02 Манчестер Сити - чемпион Англии
03 Определились лучшие бомбардиры АПЛ
04 Гвардиола поблагодарил Ливерпуль за чемпионскую гонку
05 Шведы одержали первую победу на ЧМ-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь