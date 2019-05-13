Гандбол. Тренер ЗТР в конце сезона покинет команду

Новости спорта: Запорожцам придется искать нового наставника.

Главный тренер гандбольного клуба ЗТР (Запорожье) Виталий Нат в конце сезона покинет команду, о чем он сообщил на пресс-конференции после поражения от Мотора (25:31).

«В следующем сезоне я покину пост главного тренера ЗТР. Я заключил трехлетний контракт с польским клубом Хробры Глогув. Поступило предложение, от которого я не мог отказаться. Руководство, игроки уже знают об этом», — цитирует Ната Xsport.ua.

«Хочется напоследок хлопнуть дверью: выиграть хотя бы Кубок страны. Сделаю все, что зависит от меня как от тренера. Кто станет новым главным тренером ЗТР, я не знаю».

Виталий Нат работал с командой с 2014 года, четыре раза с тех пор выигрывая серебряные медали чемпионата Украины по гандболу.

Финал четырех Кубка Украины состоится в Запорожье и пройдет 25 и 26 мая.