ЧМ-2019 по хоккею: Великобритания в овертайме обыграла Францию

Новости спорта: Великобритания отыгралась с 0:3 и выбила Францию из элиты ЧМ.

Сборная Великобритании оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

Французская сборная проиграла все семь матчей в группе, заработав два очка, и покинет элитный дивизион чемпионата мира.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).