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Беленюк получил призовые за победу на чемпионате Европы

Беленюк получил призовые за победу на чемпионате Европы
08:06 Вт, 21 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Однако многим другим спортсменам по каким-либо причинам задерживают их.

Украинский борец Жан Беленюк, ставший 13 апреля трехкратным чемпионом Европы, а также обладатель серебряной медали Олимпийских игр-2016 года заявил, что призовые в размере 50 тысяч гривен ему были выплачены, однако лишь после публичной огласки данного инцидента.

"Уже сегодня мне выплатили призовые (50 тыс. грн) за победу на чемпионате Европы. Спасибо министру Игорю Жданову за оперативную реакцию. Конечно, я считаю, что не нужно доводить подобные ситуации до публичной огласки, но это очень действенный метод. Или это инаугурационная речь новоизбранного президента так повлияла... не знаю, но есть результат, а это главное.

Мне другие спортсмены писали, что нам тоже задерживают еще больше, чем тебе, но мы не в том статусе, чтобы это обнародовать. Я им ответил: "Если ты эти деньги не украл, это не откат и не взятка, а заработанные потом и кровью в честной борьбе на соревнованиях, то ты имеешь полное право их требовать в любом статусе", так что всем доброго вечера", - написал в своем Facebook борец.

Напомним, что ранее Беленюк заявил о желании пойти в политику после завершения карьеры.

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Борьба, Жан Беленюк, Новости борьбы.
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