У Швайнштайгера с Иванович будет второй ребенок

Новости спорта: Сейчас Иванович и Швайнштайгер растят сына Луку, который появился на свет в марте 2018 года.

У победительницы Roland Garros-2008 Анны Иванович и немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера вскоре появится второй ребенок. Об этом в своем Twitter сообщила сербка:

«Наши сердца разрываются от радости. У нас будет еще одно маленькое пополнение в семье!»

Сейчас Иванович и Швайнштайгер растят сына Луку, который появился на свет в марте 2018 года.

Напомним, Иванович примет участие в съемках фильма о бывших первых ракетках мира.