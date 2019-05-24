У Швайнштайгера с Иванович будет второй ребенок

У победительницы Roland Garros-2008 Анны Иванович и немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера вскоре появится второй ребенок. Об этом в своем Twitter сообщила сербка:
«Наши сердца разрываются от радости. У нас будет еще одно маленькое пополнение в семье!»
Сейчас Иванович и Швайнштайгер растят сына Луку, который появился на свет в марте 2018 года.
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Our hearts are bursting with joy. We are going to have another little addition to our family! Two under two
Напомним, Иванович примет участие в съемках фильма о бывших первых ракетках мира.