Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию

Новости спорта: Женская сборная Украины по волейболу победила Словакию в первом туре Золотой Евролиги.

Украинки уверенно победили в первом сете — 25:17. Во второй партии Словакии удалось навязать борьбу, но Украина удержала преимущество. В третьем украинские волейболистки вновь были сильнее.

В другом матче группы А Чехия победила Швецию (3:0). Таким образом, после первого тура Украина идет на втором месте в группе, уступая Чехии по дополнительным показателям. В плей-офф выходит только победитель группы.

В следующем матче 29 мая сборная Украины на выезде сыграет против команды Швеции.

Золотая Евролига. Женщины. Группа А

Украина — Словакия 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

Швеция — Чехия 0:3 (10:25, 14:25, 16:25)