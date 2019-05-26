Украинки завоевали две медали на Кубке мира по спортивной гимнастике

Новости спорта: В Хорватии Ангелина Радивилова выиграла «серебро» в опорном прыжке.

Украинские гимнастки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали по одной медали в первый день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия). Об этом сообщает XSport.

25 мая у женщин разыгрывались медали в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях. В опорном прыжке Радивилова завоевала «серебро» - 13,667, а Федорова на 0,033 балла отстала от бронзовой позиции.

В упражнениях на брусьях Федорова поднялась на пьедестал с третьего места - 12,667 балла, а Радивилова стала четвертой - 12,367.

26 мая Радивилова также выступит в финалах вольных упражнений и упражнений на бревне, а вот Федорова свои выступления в Осиеке уже завершила.

Напомним, Украина завоевала одну медаль на чемпионате Европы-2019.