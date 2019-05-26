Гимнастка Радивилова завоевала три медали на Кубке мира

Новости спорта: В Хорватии Ангелина Радивилова победила в упражнениях на бревне.

Украинская гимнастка Ангелина Радивилова завоевала две медали во второй день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия).

26 мая Радивилова выступала в финалах вольных упражнений и упражнениях на бревне. Украинка победила на бревне и завоевала «серебро» в вольных упражнениях. Таким образом, Ангелина Радивилова добыла в Осиеке три медали.

Напомним, украинские гимнастки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали по одной медали в первый день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке.

В опорном прыжке Радивилова завоевала «серебро». А в упражнениях на брусьях Федорова поднялась на пьедестал с третьего места.