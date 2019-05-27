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Костевич завоевала серебро на этапе КМ по пулевой стрельбе в Мюнхене

Костевич завоевала серебро на этапе КМ по пулевой стрельбе в Мюнхене
21:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На третьем этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене (Германия) в понедельник, 27 мая, разыграли очередной комплект наград.

Олимпийская чемпионка украинка Елена Костевич завоевала серебряную медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Костевич выиграла квалификацию, показав второй результат в финальной серии.

Победила в этой дисциплине Рахи Сарнобат из Индии, "бронзу" завоевала Антоанета Бонева из Болгарии.

В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров Олег Омельчук занял седьмое место, как и Олег Царьков - в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.

Соревнования в Мюнхене пройдут до 30 мая.

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Стрельба, Елена Костевич, Новости спорта, НОК Украины.
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