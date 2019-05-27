Костевич завоевала серебро на этапе КМ по пулевой стрельбе в Мюнхене

Олимпийская чемпионка украинка Елена Костевич завоевала серебряную медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.
Костевич выиграла квалификацию, показав второй результат в финальной серии.
Победила в этой дисциплине Рахи Сарнобат из Индии, "бронзу" завоевала Антоанета Бонева из Болгарии.
В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров Олег Омельчук занял седьмое место, как и Олег Царьков - в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.
Соревнования в Мюнхене пройдут до 30 мая.