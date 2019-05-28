Украинец Царьков занял 5 место в стрельбе из пневматической винтовки на этапе КМ

Новости спорта: В Мюнхене (Германия) продолжается третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.

Украинец Олег Царьков остановился в двух шагах от пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, заняв в финале 5-е место.

Победил в этом упражнении чех Филипп Непейчал, опередив на 1,3 балла хорвата Петара Горсу. "Бронзу" выиграл китаец Хаожань Ян.

Напомним, днем ранее украинка Елена Костевич завоевала "серебро" в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Олег Царьков стал седьмым в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.

Соревнования в Мюнхене пройдут до 30 мая.