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Бриллиантовая лига: трое украинцев выступят на этапе в Стокгольме

Бриллиантовая лига: трое украинцев выступят на этапе в Стокгольме
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: 30 мая Стокгольм (Швеция) примет третий этап “Бриллиантовой лиги”.

В трех дисциплинах на этапе “Бриллиантовой лиги” выступят трое украинских легкоатлетов. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Бронзовый призер чемпионата Европы Сергей Никифоров будет соревноваться по прыжкам в длину. Победительница первого этапа и лидер “бриллиантовых гонок” Ярослава Магучих и серебряная медалистка чемпионата мира Юлия Левченко выступят в секторе для прыжков в высоту.

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Дистанция 1500 м среди женщин на стокгольмском этапе не носит статус “бриллиантовой”, однако будет не менее интересной для украинцев, поскольку на ее старт выйдет бронзовая медалистка чемпионата Европы Ольга Ляхова.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Бриллиантовая лига, Прыжки в высоту, Прыжки в длину, Сергей Никифоров, Ольга Ляхова, Ярослава Магучих, Бег на 1500 м.
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