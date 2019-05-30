Бриллиантовая лига: трое украинцев выступят на этапе в Стокгольме

Новости спорта: 30 мая Стокгольм (Швеция) примет третий этап “Бриллиантовой лиги”.

В трех дисциплинах на этапе “Бриллиантовой лиги” выступят трое украинских легкоатлетов. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Бронзовый призер чемпионата Европы Сергей Никифоров будет соревноваться по прыжкам в длину. Победительница первого этапа и лидер “бриллиантовых гонок” Ярослава Магучих и серебряная медалистка чемпионата мира Юлия Левченко выступят в секторе для прыжков в высоту.

Дистанция 1500 м среди женщин на стокгольмском этапе не носит статус “бриллиантовой”, однако будет не менее интересной для украинцев, поскольку на ее старт выйдет бронзовая медалистка чемпионата Европы Ольга Ляхова.