Украинские синхронистки выиграли соревнования дуэтов на этапе Мировой серии

Новости спорта: Марта Федина и Анастасия Савчук добыли победу в Барселоне.

На восьмом этапе Мировой серии по артистическому плаванию в Барселоне (Испания) разыграны первые комплекты наград.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук одержали уверенную победу в технической программе дуэтов, получив 91,0077 балла; второе место заняли испанки Сара Салдана и Паула Рамирез (86,8509), третье - француженки Шарлотта Трембл и Луара Трембл (85,7457).

Марта Федина в сольной программе выиграла серебряную медаль, пропустив вперед лишь испанку Ону Карбонель, "бронза" досталась британке Кет Шортман.