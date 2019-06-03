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Динамо стало чемпионом Украины по водному поло

Динамо стало чемпионом Украины по водному поло
15:21 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Завершился чемпионат украинской Суперлиги-2019 по водному поло.

31 мая – 2 июня 2019 на открытом бассейне СКА во Львове состоялись финальные соревнования 7-го тура чемпионата Украины по водному поло среди мужчин. В финале участвовали команды: ВК «Динамо Львов», ВК «Мариуполь», УК «ЛУФК» Львов и Сборная Харьковской области.

Впервые за последние годы, за титул Чемпиона Украины по водному поло соревновались две львовские команды ВК «ЛУФК» Львов - ВК «Динамо» Львов. Чемпионом, одолев соперника со счетом 9:6, стала команда ВК «Динамо» Львов, сборная Харьковской области - бронзовый призер.

«Сенсационно, что такая молодая команда достигла таких высоких результатов. А то, что именно две львовские команды заняли первое и второе места означает, что значительная работа над популяризацией водного поло дает свои плоды», - сказал Александр Свищов, вице-президент Федерации водного поло Украины.

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ФК Динамо К, Чемпионат Украины, Водное поло, Новости спорта.
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