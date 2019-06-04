Скачать
Вторник, 04.06.2019
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Ломаченко обратился к своим фанатам (Видео)
Ломаченко обратился к своим фанатам (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

Состоялся чемпионат Украины-2019 по горному бегу

Состоялся чемпионат Украины-2019 по горному бегу
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Расчупкин и Карманенко выиграли чемпионат Украины-2019 по горному бегу (вверх).

2 июня в Воловце Закарпатской области состоялся чемпионат Украины по горному бегу (вверх).

Взрослые и молодежь преодолевали 12 км, юниоры – 8 км. Подъем высоты составлял 100 метров на 1 км. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Победу среди взрослых праздновали закарпатец Сергей Расчупкин (1:11.45), который недавно был 9-м на Кубке мира во Франции, и Екатерина Карманенко с Ровно (1:30.12).

9 июня в Мукачево состоится чемпионат Украины по классическому горному бегу (вверх-вниз), и по его результатам будет отобрана команда для участия в чемпионате Европы, который через месяц примет Швейцария.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Горы, ЛА, ФЛАУ, Горный бег.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
02 Первое поражение Энтони Джошуа (Видео)
03 Руис: Судья вовремя остановил бой, все могло закончиться более драматично
04 СМИ: Отец Джошуа пытался отменить бой с Руисом
05 Ломаченко обратился к своим фанатам (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь