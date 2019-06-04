Состоялся чемпионат Украины-2019 по горному бегу

Новости спорта: Расчупкин и Карманенко выиграли чемпионат Украины-2019 по горному бегу (вверх).

2 июня в Воловце Закарпатской области состоялся чемпионат Украины по горному бегу (вверх).

Взрослые и молодежь преодолевали 12 км, юниоры – 8 км. Подъем высоты составлял 100 метров на 1 км. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Победу среди взрослых праздновали закарпатец Сергей Расчупкин (1:11.45), который недавно был 9-м на Кубке мира во Франции, и Екатерина Карманенко с Ровно (1:30.12).

9 июня в Мукачево состоится чемпионат Украины по классическому горному бегу (вверх-вниз), и по его результатам будет отобрана команда для участия в чемпионате Европы, который через месяц примет Швейцария.