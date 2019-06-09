Спорт вне политики: Беленюк идет на парламентские выборы от "Слуги народа"

Новости спорта: В украинском парламенте может появиться первый темнокожий депутат.

Сегодня состоялся съезд партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». На нем был представлен список участников от партии, которые примут участие в досрочных парламентских выборах.

В список попали известные украинские спортсмены Жан Беленюк и Ольга Саладуха.

Беленюк находится в списке партии под 10-м номером.

Также в список попал глава Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Вадим Гутцайт.

Досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.