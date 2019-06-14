Украинские легкоатлетки завоевали 4 медали на международных соревнованиях

Новости спорта: Украинские легкоатлетки выиграли 3 серебряные и 1 бронзовую медали на турнирах в Греции и Франции.

Украинские легкоатлетки приняли участие в международных соревнованиях, где завоевали 4 призовых места.

Серебряными наградами отметились Оксана Окунева (по прыжкам в высоту, 1,88 м) и Марина Бех-Романчук (по прыжкам в длину, 6,48 м), которые 12 июня выступили на соревнованиях Filothei Women Gala в Греции. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Ольга Ляхова стала второй в беге на 800 м на соревнованиях MeetingdeMontreuil (Франция, 11 июня). Ее время – 2.01,75 мин. Ирина Климец стала третьей по метанию молота (69,20 м).