Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее

Новости спорта: Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал “серебро” на соревнованиях Korea Cup в Республике Корея.

На соревнованиях Korea Cup Игорь Радивилов показал второй результат в своем коронном опорном прыжке. Об этом сообщает XSPORT.

Украинский гимнаст завоевал "серебро" с результатом 14.675 (первый прыжок 14.700 (5.600 сложность, 9.100 выполнение; второй прыжок 14.650 (5.600 сложность, 9.050 исполнение)):

В первый день соревнований Радивилов занял 4 место в упражнениях на кольцах - 13.850 (6.000 сложность, 7.850 выполнение).Следующими соревнованиями для Игоря Радивилова станут Европейские игры-2019, которые стартуют в Минске (Беларусь) 21 июня.