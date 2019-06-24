Бех-Романчук: Очень довольна своим третьим местом

Новости спорта: Марина Бех-Романчук рассказала о своей бронзовой медали на Европейских играх в Минске.

Первая медалистка в легкой атлетике, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук оценила свой бронзовый результат на Европейских играх-2019 в Минске.

«Мне понравились эти соревнования прежде всего тем, что до последнего шла напряженная борьба.

Очень довольна своим третьим местом, а еще больше довольна тем, что смогла принести команде максимальное количество очков», - прокомментировала легкоатлетка.

Отметим, благодаря результата Марины, наша команда получила 12 баллов к общекомандного зачета. Сейчас Украина возглавляет свою группу.