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Бех-Романчук: Очень довольна своим третьим местом

Бех-Романчук: Очень довольна своим третьим местом
12:06 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Марина Бех-Романчук рассказала о своей бронзовой медали на Европейских играх в Минске.

Первая медалистка в легкой атлетике, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук оценила свой бронзовый результат на Европейских играх-2019 в Минске.

«Мне понравились эти соревнования прежде всего тем, что до последнего шла напряженная борьба.

Очень довольна своим третьим местом, а еще больше довольна тем, что смогла принести команде максимальное количество очков», - прокомментировала легкоатлетка.

Третий день Европейских игр: расписание сборной Украины

Отметим, благодаря результата Марины, наша команда получила 12 баллов к общекомандного зачета. Сейчас Украина возглавляет свою группу.

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Сборная Украины, Европейские игры, Марина Бех-Романчук.
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