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Львовское Динамо ярко отметило 70-летие

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Львовское Динамо ярко отметило 70-летие
14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Мужской ватерпольный клуб «Динамо» ярко отпраздновал свое 70-летие во Львове.

Ватерполисты вышли на улицы Львова почти обнаженными ... А точнее - в своей привычной форме: плавках и ватерпольных шапочках. И заставили покраснеть львовских барышень сначала в самом центре города - возле Ратуши, а потом еще и в трамвае, где раздавали приглашения на финал Кубка Украины-2019 по водному поло. Спортсмены охотно фотографировались с горожанами и туристами. Так неординарно игроки легендарного Ватерпольный клуба «Динамо» Львов» начали празднование 70-летия своей команды.

После обеда того же дня ватерполисты «Динамо» вместе с львовянами и гостями города приняли участие в фиксации рекорда Украины. На площади перед памятником Тарасу Шевченко появился уникальный спортивный арт-объект - крупнейший ватерпольный мяч в мире! Его диаметр - 3,5 метра.

«Идея создания такого мяча, - вспоминает президент ВК« Динамо» Александр Свищов, - появилась еще восемь месяцев назад, потому что очень хотелось отпраздновать юбилей клуба нестандартно». Александр убеждает: «Аналогов такому мячу нет в мире. Поэтому клуб будет подавать заявку и в книгу рекордов Гиннесса».

Также в унисон с юбилеем ВК «Динамо» Львов» выиграл Кубок Украины - в результате финальных соревнований, одолев сборную Харьковской области со счетом 15: 5.

После финальных соревнований состоялись торжества 70-е летие ВК «Динамо», где почетные награды получили лучшие игроки клуба, а также презентовали книгу и фильм о «Динамо».

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«Динамо» - мужской ватерпольный клуб из Львова, основанный в 1949-ом году. Пятикратный чемпион, многократный серебряный и бронзовый призер чемпионата Украины. Семикратный обладатель Кубка Украины.

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Сборная Украины, Львов, ФК Динамо К, Водное поло, Ватерполо.
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