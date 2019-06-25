Гимнастка Ризатдинова идет в депутаты

Новости спорта: Бронзовая призер Олимпиады в Рио баллотируется по мажоритарке.

Известная в прошлом украинская гимнастка Анна Ризатдинова подала документы в центризбирком для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Соответствующая информация появилась на сайте ЦИК.

Ризатдинова баллотируется в народные депутаты от 93-го округа в Киевской области, как беспартийный самовыдвиженец. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Ранее стало известно, что мужу грации Александру Онищенко отказали в регистрации кандидатом в парламентарии.

О своих планах пойти на выборы уже заявили, Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Иван Гешко, а также Артем Федецкий.