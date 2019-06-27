Европейские игры: расписание соревнований на 27 июня

Календарь соревнований Европейских игр 2019 года в Минске, Беларусь на 27 июня
БАДМИНТОН
09:00-21:00
Смешанный парный разряд. Групповая стадия.
Женщины:
• одиночный разряд (1/8 финала);
• парный разряд (1/8 и 1/4 финала).
Мужчины:
• одиночный разряд (1/8 финала);
• парный разряд (1/8 и 1/4 финала).
БОРЬБА
11.00-20.40
Борьба вольная. Мужчины. Поединки за медали
• весовая категория до 65 кг;
• весовая категория до 97 кг.
Женщины. Полуфиналы:
• весовая категория до 50 кг;
• весовая категория до 57 кг;
• весовая категория до 62 кг;
• весовая категория до 76 кг.
• Поединки за медали
• весовая категория до 53 кг;
• весовая категория до 68 кг.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ - ТРЕК
16.00-20:40
Женщины:
Квалификационные заезды.
• командная гонка преследования;
• командный спринт.
Финальные соревнования:
гонка по очкам.
Мужчины:
Квалификационные заезды.
• командная гонка преследования;
• командный спринт.
Финальные соревнования
• скрэтч.
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
10.00-11.30 Мужчины. Байдарка-четверка 500 м. Финальные заезды
10.00-17.35 Женщины. Финальные заезды
• байдарка-одиночка 500 м.
• каноэ-двойка 500 м.
• байдарка-четверка 500 м.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Женщины. Командные соревнования.
10:00-13:00 - Раунд 1
16:00-19:00 - Четвертьфиналы
Мужчины. Командные соревнования.
13:00-16:00 - Раунд 1
19:00-22:00 - Четвертьфиналы
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
14:00 Швейцария - Румыния (Группа А)
15:30 Россия – Украина (Группа В)
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
13:00-20:00 Мужчины. Женщины. Квалификационные соревнования.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
09.00-16:20 Мужчины. Блочный лук. Индивидуальный зачет. Финальные соревнования.
11.10-15:10 Мужчины. Классический лук. Индивидуальный зачет. Финальные соревнования.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
09:15-14:10 Женщины. Малокалиберная винтовка 50 м, стрельба из трех положений. Финальные соревнования.
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ
09:00-19:30 Женщины. Мужчины. Скит. Финальные соревнования.
Трансляции
13:00 - 14:10 НТН Европейские игры 2019. Стрельба. Винтовка. Женщины. Финал.
14:10 - 14:40 НТН Европейские игры 2019. Обзор дня.
14:40 - 16:30 НТН Европейские игры 2019. Стрельба из лука. Финал.
23:45 - 00:30 НТН Европейские игры 2019. Пляжный футбол. Украина - Россия.