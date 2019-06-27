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Четверг, 27.06.2019
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Европейские игры: расписание соревнований на 27 июня

Европейские игры: расписание соревнований на 27 июня
07:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В седьмой день на Европейских играх будет разыграно 22 комплекта медалей.

Календарь соревнований Европейских игр 2019 года в Минске, Беларусь на 27 июня

БАДМИНТОН

09:00-21:00

Смешанный парный разряд. Групповая стадия.

Женщины:

• одиночный разряд (1/8 финала);

• парный разряд (1/8 и 1/4 финала).

Мужчины:

• одиночный разряд (1/8 финала);

• парный разряд (1/8 и 1/4 финала).

БОРЬБА

11.00-20.40

Борьба вольная. Мужчины. Поединки за медали

• весовая категория до 65 кг;

• весовая категория до 97 кг.

Женщины. Полуфиналы:

• весовая категория до 50 кг;

• весовая категория до 57 кг;

• весовая категория до 62 кг;

• весовая категория до 76 кг.

• Поединки за медали

• весовая категория до 53 кг;

• весовая категория до 68 кг.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ - ТРЕК

16.00-20:40

Женщины:

Квалификационные заезды.

• командная гонка преследования;

• командный спринт.

Финальные соревнования:

гонка по очкам.

Мужчины:

Квалификационные заезды.

• командная гонка преследования;

• командный спринт.

Финальные соревнования

• скрэтч.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

10.00-11.30 Мужчины. Байдарка-четверка 500 м. Финальные заезды

10.00-17.35 Женщины. Финальные заезды

• байдарка-одиночка 500 м.

• каноэ-двойка 500 м.

• байдарка-четверка 500 м.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Женщины. Командные соревнования.

10:00-13:00 - Раунд 1

16:00-19:00 - Четвертьфиналы

Мужчины. Командные соревнования.

13:00-16:00 - Раунд 1

19:00-22:00 - Четвертьфиналы

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

14:00 Швейцария - Румыния (Группа А)

15:30 Россия – Украина (Группа В)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

13:00-20:00 Мужчины. Женщины. Квалификационные соревнования.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

09.00-16:20 Мужчины. Блочный лук. Индивидуальный зачет. Финальные соревнования.

11.10-15:10 Мужчины. Классический лук. Индивидуальный зачет. Финальные соревнования.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

09:15-14:10 Женщины. Малокалиберная винтовка 50 м, стрельба из трех положений. Финальные соревнования.

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ

09:00-19:30 Женщины. Мужчины. Скит. Финальные соревнования.

Трансляции

13:00 - 14:10 НТН Европейские игры 2019. Стрельба. Винтовка. Женщины. Финал.

14:10 - 14:40 НТН Европейские игры 2019. Обзор дня.

14:40 - 16:30 НТН Европейские игры 2019. Стрельба из лука. Финал.

23:45 - 00:30 НТН Европейские игры 2019. Пляжный футбол. Украина - Россия.

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Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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