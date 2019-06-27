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Украинки Повх и Куклиновская - чемпионки Европейских игр-2019

Украинки Повх и Куклиновская - чемпионки Европейских игр-2019
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Мария Повх и Людмила Куклиновская выиграли "золото" Европейских игр в гребле.

Украинские гребчихи Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали в пятницу золотые медали II Европейских игр-2019 в Минске.

Наша байдарка-двойка показала первый результат в финальном заплыве на 200 метров.

Вторыми на финише были представительницы Германии Франциска Йон и Тина Дитце, третьими - спортсменки Беларуси Ольга Худзенко и Марина Литвинчук.

Украинский борец Хоцяновский завоевал "бронзу" на Европейских играх-2019

После этой победы сборная Украина вышла на третье место в командном зачете Игр-2019 - 23 медали (6 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых). Лидируют сборные России и Беларуси.

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Европейские игры, Мария Повх, Минск-2019, Европейские игры-2019, Людмила Куклиновская.
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