Украинки Повх и Куклиновская - чемпионки Европейских игр-2019

Новости спорта: Мария Повх и Людмила Куклиновская выиграли "золото" Европейских игр в гребле.

Украинские гребчихи Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали в пятницу золотые медали II Европейских игр-2019 в Минске.

Наша байдарка-двойка показала первый результат в финальном заплыве на 200 метров.

Вторыми на финише были представительницы Германии Франциска Йон и Тина Дитце, третьими - спортсменки Беларуси Ольга Худзенко и Марина Литвинчук.

После этой победы сборная Украина вышла на третье место в командном зачете Игр-2019 - 23 медали (6 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых). Лидируют сборные России и Беларуси.