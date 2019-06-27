Сборная Украины по пляжному футболу проиграла России на Европейских играх-2019

Новости спорта: Игроки сборной Украины по пляжному футболу поражением завершили групповой раунд соревнований ΙΙ Европейских игр в столице Минске.

Матч 3-го тура Россия - Украина закончился на площадке минского спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" со счетом 5:1.

В другом матче 3-го тура квартета В встретятся сборные Италии и Испании.

В предыдущих матчах украинцы победили итальянцев (4:4, серия пенальти - 4:3) и испанцев (6:4). Этого хватило для выхода в плей-офф соревнований.

Положение команд группы В на эту минуту: Украина - 4 очка (после 3-х игр), Италия - 3 (2), Россия - 3 (3), Испания - 2 (2).

Напомним, в полуфинал ΙΙ Европейских игр выйдут по две лучшие команды групп А и В. Матчи 1/2 финала пройдут 28 июня, финальный поединок - 29 июня.