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Четверг, 27.06.2019
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх-2019
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Сборная Украины по пляжному футболу проиграла России на Европейских играх-2019

Сборная Украины по пляжному футболу проиграла России на Европейских играх-2019
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Игроки сборной Украины по пляжному футболу поражением завершили групповой раунд соревнований ΙΙ Европейских игр в столице Минске.

Матч 3-го тура Россия - Украина закончился на площадке минского спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" со счетом 5:1.

В другом матче 3-го тура квартета В встретятся сборные Италии и Испании.

В предыдущих матчах украинцы победили итальянцев (4:4, серия пенальти - 4:3) и испанцев (6:4). Этого хватило для выхода в плей-офф соревнований.

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх-2019

Положение команд группы В на эту минуту: Украина - 4 очка (после 3-х игр), Италия - 3 (2), Россия - 3 (3), Испания - 2 (2).

Напомним, в полуфинал ΙΙ Европейских игр выйдут по две лучшие команды групп А и В. Матчи 1/2 финала пройдут 28 июня, финальный поединок - 29 июня.

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Пляжный футбол, Сборная Украины по пляжному футболу, Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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