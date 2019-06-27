Чемпионки Европейских игр Повх и Куклиновская поделились эмоциями после победы

Новости спорта: Мария Повх и Людмила Куклиновская прокомментировали свою победу на Европейских играх-2019.

Золотые медалистки Вторых Европейских игр в Минске-2019 в дисциплине К2 200 м Мария Повх и Людмила Куклиновская рассказали о впечатлениях от своего чемпионского заезда и о том, не мешала ли им погода преодолевать дистанцию (прямо перед стартом своей дистанции на канале начался сильный ливень - прим).

"Эмоции переполняют. На пьедестале были слезы – слезы труда, проделанной работы ради этой золотой медали. Стоять на пьедестале и слушать гимн, который играет в твою честь – это что-то нереальное.

Вчера мы стали шестыми на 500 м. Немного сбились, но сегодня отлично отработали, даже сделали в концовке рывок за счет силы воли. Сделали все по максимуму.

Поверили ли уже, что стали чемпионками? Еще нет. То, что мы выиграли – увидели, наверное, только на повторе.

Погода? Да, были такие порывы ветра, что могло вырвать весло из рук. Но мы погоду не выбираем, мы под нее подстраиваемся. Мы делали все, что от нас зависит.

Эта победа добавит сил и желания работать и больше трудиться для завоевания лицензии на Олимпийских игры", - отметили девушки.