Скачать
Четверг, 27.06.2019
Сборная Украины по пляжному футболу проиграла России на Европейских играх-2019
Сборная Украины по пляжному футболу проиграла России на Европейских играх-2019
Морозюк официально подписал контракт с турецким Ризеспором
Морозюк официально подписал контракт с турецким Ризеспором
Названы соперники Динамо на сборе в Австрии
Названы соперники Динамо на сборе в Австрии
Украинки рассудят матч 1/4 финала женского ЧМ-2019 по футболу
Украинки рассудят матч 1/4 финала женского ЧМ-2019 по футболу

Чемпионки Европейских игр Повх и Куклиновская поделились эмоциями после победы

Чемпионки Европейских игр Повх и Куклиновская поделились эмоциями после победы
18:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: НОК Украины

Новости спорта: Мария Повх и Людмила Куклиновская прокомментировали свою победу на Европейских играх-2019.

Золотые медалистки Вторых Европейских игр в Минске-2019 в дисциплине К2 200 м Мария Повх и Людмила Куклиновская рассказали о впечатлениях от своего чемпионского заезда и о том, не мешала ли им погода преодолевать дистанцию (прямо перед стартом своей дистанции на канале начался сильный ливень - прим).

"Эмоции переполняют. На пьедестале были слезы – слезы труда, проделанной работы ради этой золотой медали. Стоять на пьедестале и слушать гимн, который играет в твою честь – это что-то нереальное.

Вчера мы стали шестыми на 500 м. Немного сбились, но сегодня отлично отработали, даже сделали в концовке рывок за счет силы воли. Сделали все по максимуму.

Украинки Повх и Куклиновская - чемпионки Европейских игр-2019

Поверили ли уже, что стали чемпионками? Еще нет. То, что мы выиграли – увидели, наверное, только на повторе.

Погода? Да, были такие порывы ветра, что могло вырвать весло из рук. Но мы погоду не выбираем, мы под нее подстраиваемся. Мы делали все, что от нас зависит.

 

Эта победа добавит сил и желания работать и больше трудиться для завоевания лицензии на Олимпийских игры", - отметили девушки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Европейские игры, Мария Повх, Минск-2019, Европейские игры-2019, Людмила Куклиновская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Европейские игры: расписание соревнований на 27 июня
02 Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх-2019
03 Диллиан Уайт не понимает, как Усик возглавил рейтинг WBO
04 Уайлдер проведет 2 боя в ближайшие месяцы: названы соперники
05 "Я был пуст": Ковалев назвал причину поражения в первом бою с Альваресом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь