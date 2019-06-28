Соловей: Групповая гонка - это лотерея

Новости спорта: Укранская велогонщица Анна Соловей, которая торжествовала в гонке по очкам на велотреке, рассказала, насколько ожидаемым было ее"золото" в Минске.

Она отметила, что настраивалась на золотую медаль, сообщает пресс-служба НОК.

"Конечно, я настраивалась на золотую медаль, но групповая гонка - это лотерея, тактика здесь меняется в ходе каждого круга", - сказала Анна.

На вопрос о том, откуда взялись силы для победы, спортсменка ответила: "Это извечный тандем украинской нации - сила духа и энтузиазм!"

Чемпионка также рассказала, что с треком в Минске ее связывают теплые воспоминания: "Люблю этот трек. Кстати, именно здесь я выиграла свои первые юниорские медали. Тогда проводился чемпионат Европы, и мы оттуда привезли две награды".

Как информировало агентство, в активе "сине-желтых" в столице Беларуси уже 27 наград - 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Впереди только команды России, Беларуси и Италии.