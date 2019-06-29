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Гимнастка Варинская принесла Украине очередную медаль на Европейских играх

Гимнастка Варинская принесла Украине очередную медаль на Европейских играх
17:27 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: Twitter

Новости спорта: Первая медаль Украины по спортивной гимнастике на соревнованиях.

Украинка Диана Варинская стала бронзовой призеркой Европейских игр по спортивной гимнастике. Спортсменка показала третий результат в индивидуальном многоборье.

Варинская в общем зачете уступила россиянке Ангелине Мельниковой, которая выиграла золото, и француженке Лоретт Шарпи.

Отметим, что бронза Варинской стала первой для Украины медалью по спортивной гимнастике на Европейских играх в Минске.

Европейские игры стартовали 21 июня и продлятся до конца недели. Соревнования стали частью отбора на Олимпийские игры, которые в следующем году пройдут в Токио.

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Диана Варинская, Минск-2019, Европейские игры-2019, Европейские игры в Минске.
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