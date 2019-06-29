Верняев завоевал серебро во многоборье на Европейских играх-2019

Новости спорта: Олег Верняев выиграл серебряную медаль по спортивной гимнастике на Европейских играх.

Олег Верняев выиграл серебряную медаль по спортивной гимнастике на Европейских играх. Украинец занял второе место в многоборье.

Верняев в шести дисциплинах добился суммарного результата в 84,632 балла. Золото и бронзу добыли россияне Давид Белявский и Владислав Поляшов.

Еще один украинский гимнаст Петр Пахнюк в многоборье стал четвертым.

Верняев выиграл вторую медаль по спортивной гимнастике для Украины на Европейских играх. Диана Варинская в индивидуальном многоборье сегодня завоевала бронзу.

В целом, медаль Верняева стала 35-й для Украины на Европейских играх в Минске.

Европейские игры стартовали 21 июня и продлятся до конца недели. Соревнования стали частью отбора на Олимпийские игры, которые в следующем году пройдут в Токио.