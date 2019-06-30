Гимнаст Верняев завоевал серебро на Европейских играх-2019 в упражнениях на коне

Новости спорта: На Европейских играх-2019 в Минске (Беларусь) проходит заключительный, девятый медальный день.

На II Европейских играх в Минске (Беларусь) проходит заключительный, девятый медальный день.В турнире по спортивной гимнастике олимпийский чемпион Олег Верняев стал серебряным призером Европейских игр-2019 в упражнениях на коне.

В финальных соревнованиях Верняев с результатом 14,900 балла занял второе место, пропустив вперед росиянна Давида Белявского (15,033). "Бронза" в этой дисциплине досталась Андрею Лиховицкому из Беларуси (14,566).

В активе "сине-желтых" в столице Беларуси уже 41 награда - 11 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых. Украина поднялась на 3-е место в общекомандном зачете.