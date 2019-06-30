Гимнаст Радивилов завоевал бронзу Европейских игр

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Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольце на Европейских играх в Минске.

В финале украинец уступил лишь представителям Италии и Армении.

В спортивной гимнастике эта медаль стала для Украины пятой (два серебра и три бронзы), причем оба серебра на счету Олега Верняева.

Таким образом, в общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции — наши спортсмены в Минске завоевали уже 43 медали (12 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых).

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.